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В Румынии произошла авария на АЭС
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В Румынии произошла авария на АЭС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Как сообщает РИА Новости, реактор в настоящее время остановлен. Причиной послужили неисправности в электрической системе процесса.
По информации местных СМИ, случившееся не окажет негативного влияния на персонал, население и окружающую среду.
Добавим, что в январе 2013 года один из двух реакторов румынской АЭС уже отключался в экстренном порядке из-за неполадок в системе охлаждения электрического генератора. Выработка электричества тогда сократилась в два раза. Однако инцидент не оказал существенного влияния на энергообеспечение страны.
Напомним, что Чернаводская АЭС была запущена в 1996 году и является единственной атомной электростанцией на территории румынского государства.
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