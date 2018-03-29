В Румынии произошла авария на АЭС

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Как сообщает РИА Новости, реактор в настоящее время остановлен. Причиной послужили неисправности в электрической системе процесса.

По информации местных СМИ, случившееся не окажет негативного влияния на персонал, население и окружающую среду.

Добавим, что в январе 2013 года один из двух реакторов румынской АЭС уже отключался в экстренном порядке из-за неполадок в системе охлаждения электрического генератора. Выработка электричества тогда сократилась в два раза. Однако инцидент не оказал существенного влияния на энергообеспечение страны.

Напомним, что Чернаводская АЭС была запущена в 1996 году и является единственной атомной электростанцией на территории румынского государства.