Пять «бермудских треугольников» Москвы

Агентство городских новостей «Москва» составило список мест столицы, на которых в 2017 году чаще всего происходили ДТП.

По данным московского ГИБДД, наибольшее количество аварий (30) произошло на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов.

По 13 происшествий было зафиксировано на Солнечной аллее и Панфиловском проспекте неподалеку от их пересечения.

Агентство городских новостей «Москва»

В районе съезда с Варшавского шоссе на Сумскую улицу произошло 12 ДТП, 11 — на пересечении улицы Бориса Галушкина и проспекта Мира, а семь — на Бутырской улице в нескольких десятках метров от Третьего транспортного кольца.

Накануне столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что самым «паразитирующим» нарушением московских автомобилистов является поворот из чужого ряда. По данным ЦОДД, в феврале фиксировать подобные нарушения могли 62 камеры, большинство из которых установлены на съездах с ТТК и МКАД на вылетные магистрали. Между тем чаще других поворот из чужого ряда фиксирует камера на дублере Щелковского шоссе у дома №24.