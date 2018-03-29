В Казани изменился режим работы регистрационных подразделений ГИБДД

Режим работы подразделений ГИБДД по регистрации автомобилей и прицепов изменился в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 апреля 2018 года в городе Казани регистрация транспортных средств будет осуществляться по следующим адресам:

— ул. Оренбургский тракт, д. 5 (телефон 5-333-761) и ул. Тэцевская, д. 5 (телефон 5-719-311)

Понедельник — пятница — с 8.00 до 18.00 ч.,

Суббота и воскресенье — с 8.00 до 17.00 ч.,

Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч.

— ул. Оренбургский тракт, д. 209 и ул. Сибирский тракт, д. 52, (телефон 2-303-030)

Понедельник — с 14.00 до 20.00 ч.,

Вторник — Пятница — с 10.00 до 20.00 ч.,

Суббота и Воскресенье — с 9.00 до 18.00 ч.

— ул. Проспект Победы, д. 194 (телефон 5-267-526) и ул. Декабристов, д. 96 (телефон 2-041-676)

Понедельник и воскресенье — выходной,

Вторник — Пятница — с 9.00 до 18.00 ч.

Суббота — с 9.00 до 15.00 ч.

Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч., кроме субботы.