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В Казани изменился режим работы регистрационных подразделений ГИБДД
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В Казани изменился режим работы регистрационных подразделений ГИБДД 

АиФ Казань 16 часов назад
Фото: АиФ Казань
Режим работы подразделений ГИБДД по регистрации автомобилей и прицепов изменился в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.
С 1 апреля 2018 года в городе Казани регистрация транспортных средств будет осуществляться по следующим адресам:
— ул. Оренбургский тракт, д. 5 (телефон 5-333-761) и ул. Тэцевская, д. 5 (телефон 5-719-311)
Понедельник — пятница — с 8.00 до 18.00 ч.,
Суббота и воскресенье — с 8.00 до 17.00 ч.,
Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч.
— ул. Оренбургский тракт, д. 209 и ул. Сибирский тракт, д. 52, (телефон 2-303-030)
Понедельник — с 14.00 до 20.00 ч.,
Вторник — Пятница — с 10.00 до 20.00 ч.,
Суббота и Воскресенье — с 9.00 до 18.00 ч.
— ул. Проспект Победы, д. 194 (телефон 5-267-526) и ул. Декабристов, д. 96 (телефон 2-041-676)
Понедельник и воскресенье — выходной,
Вторник — Пятница — с 9.00 до 18.00 ч.
Суббота — с 9.00 до 15.00 ч.
Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00 ч., кроме субботы.
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