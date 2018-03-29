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В Северодвинске водитель «Рено сандеро» пролетел на красный и врезался в иномарку
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В Северодвинске водитель «Рено сандеро» пролетел на красный и врезался в иномарку 

29.ru 16 часов назад
Фото: 29.ru
В Северодвинске на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Труда столкнулись две иномарки. Около восьми утра 68-летний водитель «Рено сандеро» проехал на «красный» и столкнулся с «Киа Рио». Ушибы ног в аварии получили виновник аварии и пассажир «Киа».
Ещё одно сообщение о пострадавшем в ДТП поступило в Госавтоинспекцию из поликлиники Северодвинска, куда за помощью обратилась молодая северянка. Сотрудники ГИБДд выяснили, что 15 марта в 15:20 в Архангельске водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию до другого автобуса марки «Мерседес бенц».
— Пострадала пассажирка автобуса «Мерседес», ранее при оформлении происшествия сотрудниками ГИБДД медицинская помощь ей не требовалась, однако спустя несколько дней она почувствовала недомогание и самостоятельно обратилась в поликлинику по месту жительства, — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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