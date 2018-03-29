Виновные в смертельном ДТП с катерами на воронежском водохранилище избежали наказания 

В аварии один человек погиб, ещё четверо пострадали. Виновные в смертельной аварии с катерами на Воронежском водохранилище, при которой один человек погиб и четверо пострадали, избежали строгого наказания. Владельца судна Crownline-270 Сергея Минакова освободили от уголовной ответственности, а водителя Stingray 200 CS Антона Рудомётова приговорили к 3 годам условно, сообщила пресс-служба Центрального райсуда в четверг, 29 марта. До вынесения приговора родные примирились с Сергеем Минаковым, который им возместил моральный ущерб и вред «в полном объёме». Суд учёл, что никаких отягчающих обстоятельств у владельца Crownline нет. Смягчающим обстоятельством для Рудомётова суд признал добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, а отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Катер Crownline и моторное судно Stingray столкнулись на Воронежском водохранилище в районе набережной Массалитинова около 2:00 31 июля. Компания из шести человек отдыхала на маленьком судне Stingray. Его владелец заглушил мотор на воде между Чернавским и Северным мостами, и пассажиры — трое мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 35 лет — распивали спиртное. Владелец катера также был пьян. На борту Crownline, который на большой скорости врезался в Stingray, находилось четыре человека. При столкновении погибла 35-летняя женщина, находившаяся на маленьком судне, её тело выпало за борт. Четыре человека, в том числе судоводитель, получили тяжкие телесные повреждения. Родные пострадавших собирали деньги на реабилитацию — в частности финансовая помощь требовалась Валерии Шапаревой и Владиславу Федотову. О том, почему к ответственности за гибель женщины следователи планировали привлечь обоих судоводителей, читайте в материале «Вести-Воронеж». Екатерина Трещикова