«Нелепая смерть»: автомобиль задавил насмерть своего хозяина в Борском районе

Трагедия произошла 28 марта в 7.50 на автостоянке в поселоке Ситники, 11/1 Борского района, рассказали в УГИБДД по Нижегородской области.

43-летний мужчина запустил двигатель своего ВАЗа при помощи автозапуска. Внезапно автомобиль начал движение, владелец кинулся наперерез и оказался зажатым между двух машин. От полученных травм он погиб.

—Зачем под колеса бросился? Ударила бы стоящую тачку, остался бы жив, — посетовал в соцсети Владимир Тищенко.

— Какая нелепая смерть… Более нелепого случая наверно и не придумаешь, — написал Николай Плюснин.

— Как она завелась на передаче? — удивился Юрий Терентьев

— В гараже «у ашота» не надо сигнализацию устанавливать, и вообще кривыми руками в машину лезть, — ответил Роман Юдаев

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