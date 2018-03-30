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«Нелепая смерть»: автомобиль задавил насмерть своего хозяина в Борском районе
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«Нелепая смерть»: автомобиль задавил насмерть своего хозяина в Борском районе 

nn.ru 15 часов назад
Фото: nn.ru
Трагедия произошла 28 марта в 7.50 на автостоянке в поселоке Ситники, 11/1 Борского района, рассказали в УГИБДД по Нижегородской области.
43-летний мужчина запустил двигатель своего ВАЗа при помощи автозапуска. Внезапно автомобиль начал движение, владелец кинулся наперерез и оказался зажатым между двух машин. От полученных травм он погиб.
—Зачем под колеса бросился? Ударила бы стоящую тачку, остался бы жив, — посетовал в соцсети Владимир Тищенко.
— Какая нелепая смерть… Более нелепого случая наверно и не придумаешь, — написал Николай Плюснин.
— Как она завелась на передаче? — удивился Юрий Терентьев.
— В гараже «у ашота» не надо сигнализацию устанавливать, и вообще кривыми руками в машину лезть, — ответил Роман Юдаев.
Ранее мы рассказывали новые подробности про жуткое ДТП на Родионова.
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