В Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля

43-летний водитель погиб, попав под колеса собственного автомобиля в поселке Ситники Борского района. Авария произошла вчера, 28 марта, около восьми часов утра. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, мужчина произвел автозапуск машины «Лада-Самара» с брелока сигнализации. Автомобиль начал самопроизвольное движение и задавил водителя. Раненого мужчину доставили в центральную районную больницу, однако, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

Напомним, начинающий 19-летний водитель устроил на Южном обходе ДТП, в котором пострадали пять человек.