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В Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля
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В Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
43-летний водитель погиб, попав под колеса собственного автомобиля в поселке Ситники Борского района. Авария произошла вчера, 28 марта, около восьми часов утра. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, мужчина произвел автозапуск машины «Лада-Самара» с брелока сигнализации. Автомобиль начал самопроизвольное движение и задавил водителя. Раненого мужчину доставили в центральную районную больницу, однако, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасти пострадавшего врачи не смогли.
Напомним, начинающий 19-летний водитель устроил на Южном обходе ДТП, в котором пострадали пять человек.
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