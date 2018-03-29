На объездах Лобаново и Бершети из-за ДТП отключат освещение магистрали

На федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» в Прикамье в течение недели не будет освещения на двух участках скоростной магистрали. В этот период здесь будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч.

«В результате ДТП повреждены линии электропередач на участках автодороги15-18 км (объезд с. Лобаново) и 35-38 км (объезд с. Бершеть). Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» будут проводить ремонтно-восстановительные работы с 30 марта по 6 апреля 2018. В этот период на данных участках трассы будет отключено освещение. Скорость движения транспортных средств ограничат до 90 км/час», — сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В ведомстве просят водителей соблюдать скоростной режим и учитывать информацию об отключении света на магистрали при планировании маршрута.