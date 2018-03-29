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На объездах Лобаново и Бершети из-за ДТП отключат освещение магистрали
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На объездах Лобаново и Бершети из-за ДТП отключат освещение магистрали 

АиФ Пермь 14 часов назад
Фото: АиФ Пермь
На федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» в Прикамье в течение недели не будет освещения на двух участках скоростной магистрали. В этот период здесь будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч.
«В результате ДТП повреждены линии электропередач на участках автодороги15-18 км (объезд с. Лобаново) и 35-38 км (объезд с. Бершеть). Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» будут проводить ремонтно-восстановительные работы с 30 марта по 6 апреля 2018. В этот период на данных участках трассы будет отключено освещение. Скорость движения транспортных средств ограничат до 90 км/час», — сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».
В ведомстве просят водителей соблюдать скоростной режим и учитывать информацию об отключении света на магистрали при планировании маршрута.
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