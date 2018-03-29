Автомобилист пытался сбить военных во Франции

Инцидент произошел в тот момент, когда солдаты совершали пробежку.

Неизвестный автомобилист попытался сбить военных, которые вышли на пробежку. Инцидент произошел во французском департаменте Изер. Об этом сообщил телеканал BFM.

Уточняется, что военнослужащие занимались спортом вблизи казармы. Злоумышленник совершил наезд на солдат в тот момент, когда они совершали пробежку. После инцидента водитель скрылся.

Как отметил телеканал, никто из военных не пострадал.

Ранее в Шотландии автомобиль наехал на группу детей.