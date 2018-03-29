Регистрировать автомобиль придется по новым правилам

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, внесение изменений в приказ МВД о регистрации авто потребовался в связи с переходом 1 июля на электронные ПТС. В частности, автовладелец, решивший сохранить свои номера после продажи авто, может не торопиться с покупкой новой машины — регистрационные знаки могут храниться в ГИБДД 360 дней. В настоящее время, напомним, этот срок ограничен 180 днями.

Как сообщал «Авторамблер», изменится и срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России: он будет увеличен в полтора раза с 20 до 30 дней.

Еще один блок посвящен ситуациям, когда владелец осуществляет регистрационные действия по доверенности от собственника ТС. В этом случае заявителю, помимо собственного паспорта, потребуется паспорт собственника либо нотариальная доверенность. Предполагается, что это нововведение усложнит жизнь мошенникам.

Документ предусматривает также упрощенную процедуру прекращения регистрации машины, если она была угнана, и отказа собственника на застрахованное имущество. В первом случае это сделано для того, чтобы владельцам не приходили налоги на украденное авто, а во втором — чтобы облегчить жизнь водителям, чья машина после ДТП не подлежит восстановлению. В этой ситуации он должен передать то, что осталось от автомобиля, страховщику, чтобы получить выплату.

И, наконец, у автомобилистов появится возможность восстановить аннулированную регистрацию. При этом на время восстановления госномера можно также сдать в ГИБДД на хранение.

В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения.