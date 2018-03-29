В Кургане не работают восемь светофоров — на дороги вышли регулировщики

На этой неделе на перекрестках Кургана из-за технической неисправности не работают восемь светофоров: на перекрестках улиц Гоголя и Ленина, Куйбышева и Половинской, проспекта Машиностроителей и улицы Химмашевской, улицы Бурова-Петрова и проспекта Голикова, Мостостроителей и Галкинского переезда, улиц Бажова и Энгельса, на шоссе Тюнина в районе поворота в поселок Увал, на проспекте Машиностроителей в районе остановки общественного транспорта «СК „Зауралец“».

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах города, инспекторы ДПС регулируют движение на проблемных участках вручную.

— На перекрестке улиц Гоголя и Ленина регулирование движения в ручном режиме ведется в течение всего дня, на других перекрестках — во время максимального движения транспорта — часы пик, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.

Сотрудники ГИБДД советуют горожанам при проезде перекрестка или переходе проезжей части быть предельно внимательными, руководствоваться сигналами регулировщика и соблюдать требования дорожных знаков.