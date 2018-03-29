В центре Москвы иномарка протаранила BMW ГИБДД, пострадала женщина-пешеход

В центре Москвы произошла серьезная авария с участием патрульного автомобиля ГИБДД . В результате ДТП пострадала женщину, на которую после удара отбросила полицейскую машину. Об этом сообщают «Вести».

Столкновение произошло 28 марта в 17:05 на углу Новосущевской улицы и Перуновского переулка. Инцидент попал в поле зрения видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что водитель служебного автомобиля BMW с работающей «мигалкой» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. При этом за мгновение до столкновения полицейские успел включить и сирену. В то же время двигавшийся в перпендикулярном направлении водитель иномарки, судя по видео, решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

От сильного удара полицейскую иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов. Одна из женщин получила ранения. О ее состоянии пока ничего не известно.