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В центре Москвы иномарка протаранила BMW ГИБДД, пострадала женщина-пешеход
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В центре Москвы иномарка протаранила BMW ГИБДД, пострадала женщина-пешеход 

Газета.Ru 16 часов назад
В центре Москвы произошла серьезная авария с участием патрульного автомобиля ГИБДД. В результате ДТП пострадала женщину, на которую после удара отбросила полицейскую машину. Об этом сообщают «Вести».
Столкновение произошло 28 марта в 17:05 на углу Новосущевской улицы и Перуновского переулка. Инцидент попал в поле зрения видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что водитель служебного автомобиля BMW с работающей «мигалкой» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. При этом за мгновение до столкновения полицейские успел включить и сирену. В то же время двигавшийся в перпендикулярном направлении водитель иномарки, судя по видео, решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.
От сильного удара полицейскую иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент находилась группа пешеходов. Одна из женщин получила ранения. О ее состоянии пока ничего не известно.
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