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Автомобилист оскорбил военных во Франции и попытался их сбить
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Автомобилист оскорбил военных во Франции и попытался их сбить 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: Newsru.com
Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе в департаменте Изер, когда военнослужащих утром в четверг из казармы вышли на пробежку, передает РИА Новости со ссылкой местную прессу. Водитель дважды оскорбил военнослужащих, прежде чем скрыться с места происшествия.
Сейчас полицейские ищут автомобиль Peugeot, ставший нарушителем спокойствия. Информации о том, было ли произошедшее терактом, пока нет.
Сегодня в коммуне Треб неподалеку от города Каркасон проходит прощание с жертвами теракта, произошедшего в минувшую пятницу. Участие в траурных церемониях принимают премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Коллон.
В прошлую пятницу была совершена серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.
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