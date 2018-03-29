Житель Мурманска потратил на такси до Архангельска 28 тысяч рублей

С 26 по 27 марта мурманчанин ехал до Архангельска на такси.

Мужчина проехал на автомобиле Toyota Corolla1593 километра. Как сообщает «Мурманский вестник», чтобы преодолеть это расстояние, пришлось потратить 19 с половиной часов. Заплатил пассажир в итоге 28 340 рублей.

Представитель службы такси объясняет, что подобные длительные поездки люди заказывают по разным причинам: потеря паспорта, боязнь летать на самолётах, возможностью остановок и отдыха в любой момент.

Рекорд на самую длинную поездку на такси был установлен в августе 2016 года — заказ был оформлен из города Изобильного в Уссурийск. Машина проехала 9,2 тысячи километров.