Перевернулся лесовоз

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Сегодня около половины десятого утра на трассе «Владимир — Юрьев-Польский» произошло необычное ДТП. В районе поселка Новоалександрово Суздальского района перевернулся тягач « Мерседес » с прицепом, перевозящим лес. Водитель серьезно не пострадал, хотя на место аварии и прибыла «скорая помощь».

Для того, чтобы поставить лесовоз на колеса, был вызван кран. Из-за проводимых работ по ликвидации последствий ДТП на Юрьев-Польской трассе образовалась внушительная пробка.