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Перевернулся лесовоз
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Перевернулся лесовоз 

ТВ-МИГ 15 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Сегодня около половины десятого утра на трассе «Владимир — Юрьев-Польский» произошло необычное ДТП. В районе поселка Новоалександрово Суздальского района перевернулся тягач «Мерседес» с прицепом, перевозящим лес. Водитель серьезно не пострадал, хотя на место аварии и прибыла «скорая помощь».
Для того, чтобы поставить лесовоз на колеса, был вызван кран. Из-за проводимых работ по ликвидации последствий ДТП на Юрьев-Польской трассе образовалась внушительная пробка.
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