На Западе Москвы подвели итоги профилактического мероприятия «Ваш пассажир-ребёнок»

27 марта 2018 года, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО прошёл рейд «Ваш пассажир-ребёнок!».

За период проведения мероприятия к административной ответственности было привлечено 28 водителей, которые нарушили правила перевозки детей.

Уважаемые водители! Не пренебрегайте ремнем безопасности и использованием детского удерживающего устройства при перевозке маленьких пассажиров, это поможет сохранить жизнь и здоровье вашему ребенку, вам и другим пассажирам, а также избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии.

Детское кресло убережет вашего малыша от серьезных травм, ведь даже при незначительном столкновении или резком торможении весь удар приходится на маленького пассажира.

Помните, что безопасность ваших детей на дорогах, во многом зависит от вас!