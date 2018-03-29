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Маршрутка врезалась в рейсовый автобус в Нижегородском районе
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Маршрутка врезалась в рейсовый автобус в Нижегородском районе 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в полдень 28 марта на улице Горького. Мужчина 1958 г.р. (водительский стаж 30 лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №74, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «ЛиАЗ» маршрута №68.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки — женщина 1986 и 1997 гг.р. Они самостоятельно обратились в больницу. В госпитализации пострадавшие не нуждались.
Ранее сообщалось, что маршрутка сгорела на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта.
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