Маршрутка врезалась в рейсовый автобус в Нижегородском районе

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в полдень 28 марта на улице Горького. Мужчина 1958 г.р. (водительский стаж 30 лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту №74, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «ЛиАЗ» маршрута №68.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки — женщина 1986 и 1997 гг.р. Они самостоятельно обратились в больницу. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

Ранее сообщалось, что маршрутка сгорела на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта.