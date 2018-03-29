Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в Топкинском районе Кемеровской области, сообщают «Известия»

По предварительным данным, машина везла юных спортсменов в аэропорт Толмачево, откуда ребята должны были вылететь в Ханты-Мансийск. На 213-м километре трассы М-53 «Байкал» у машины загорелся мотор. В салоне в этот момент находились водитель, сопровождающий и девять несовершеннолетних. Взрослые самостоятельно потушили огонь, никто не пострадал.

Накануне, 28 марта, во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, которые ехали к местному торговому центру для проверки пожарной безопасности. Произошло возгорание в моторном отсеке, и салон заполнился дымом. Водитель эвакуировал пассажиров и оперативно потушил огонь. Никто не пострадал. Журналистам предоставили другой автобус для поездки.

В результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 41 ребенок и 23 взрослых. После этого во общественных местах начались проверки.