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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в Топкинском районе Кемеровской области, сообщают «Известия».
По предварительным данным, машина везла юных спортсменов в аэропорт Толмачево, откуда ребята должны были вылететь в Ханты-Мансийск. На 213-м километре трассы М-53 «Байкал» у машины загорелся мотор. В салоне в этот момент находились водитель, сопровождающий и девять несовершеннолетних. Взрослые самостоятельно потушили огонь, никто не пострадал.
Накануне, 28 марта, во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, которые ехали к местному торговому центру для проверки пожарной безопасности. Произошло возгорание в моторном отсеке, и салон заполнился дымом. Водитель эвакуировал пассажиров и оперативно потушил огонь. Никто не пострадал. Журналистам предоставили другой автобус для поездки.
В результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 41 ребенок и 23 взрослых. После этого во общественных местах начались проверки.
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