Китай планирует приступить к массовому производству умных автомобилей примерно в 2020 году

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Китай может приступить к массовому производству умных автомобилей в 2020 году. Об этом заявили участники открывшегося в среду международного семинара по вопросам развития умных автомобилей.

Будучи крупнейшим автомобильным рынком, Китай имеет возможность занять лидирующую позицию в развитии умных автомобилей. Имеющаяся в стране база позволит ускорить переход к массовому выпуску таких автомобилей, считает председатель правления компании Geely Holding Group Ли Шуфу.

Китайский автоконцерн GAG объявил о решении запустить в этом году массовое производство интеллектуальных концептуальных электромобилей, разработанных им совместно с интернет-гигантом Tencent. А беспилотные автомобили — плод сотрудничества компаний BAIC Group и Baidu — должны поступить на рынок примерно в 2021 году.

"Китайское правительство занимается разработкой соответствующей политики для развития умных автомобилей", — сообщил глава департамента по отраслевой координации Государственного комитета по делам развития и реформ Нянь Юн. По его мнению, коммерческое применение умных автомобилей среднего и высокого класса будет возможно уже в 2020 году. -0-