Узбекская школьница пустила пулю в лоб младшей сестре

Из пневматического ружья.

В Ахангаране (Узбекистан) 13-летняя девочка из пневматического ружья выстрелила в лоб 6-летней сестре. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Республики, инцидент произошел поздним вечером 27 марта.

Школьница взяла оружие из дедушкиного шкафа: он хранил ружье для стрельбы в тире. Играя, она случайно ранила сестру. Пострадавшую госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медпомощи в Ташкенте. О ее состоянии не сообщается.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.