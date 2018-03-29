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Узбекская школьница пустила пулю в лоб младшей сестре
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Узбекская школьница пустила пулю в лоб младшей сестре 

Уралинформбюро 15 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Из пневматического ружья.
В Ахангаране (Узбекистан) 13-летняя девочка из пневматического ружья выстрелила в лоб 6-летней сестре. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Республики, инцидент произошел поздним вечером 27 марта.
Школьница взяла оружие из дедушкиного шкафа: он хранил ружье для стрельбы в тире. Играя, она случайно ранила сестру. Пострадавшую госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медпомощи в Ташкенте. О ее состоянии не сообщается.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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