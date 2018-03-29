В Германии задержали автобус с русскими детьми

В Берлине задержали автобус с детьми из России, сообщает пресс-служба местной полиции на официальном сайте ведомства.

Три дня назад берлинские правоохранители остановили транспортное средство на таможенном пункте «Драйлинден». В ходе проверки полицейские обнаружили, что у автобуса не был закреплен бензобак, не работали левый передний и правый задний тормоза, была сломана подвеска передней оси, диски полностью изношены, а выхлопная система повреждена настолько, что грозила возникновением пожара.

В результате около 40 детей поселили в отель. В полиции сообщили, что дети возвращались из Германии в Россию, но не уточнили цель их поездки и конкретный пункт назначения. Кроме того, отмечается, что сопровождавшая детей учительница была недовольна задержкой и назвала обнаруженные поломки «мелкими недостатками».