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В Германии задержали автобус с русскими детьми
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В Германии задержали автобус с русскими детьми 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Reuters
В Берлине задержали автобус с детьми из России, сообщает пресс-служба местной полиции на официальном сайте ведомства.
Три дня назад берлинские правоохранители остановили транспортное средство на таможенном пункте «Драйлинден». В ходе проверки полицейские обнаружили, что у автобуса не был закреплен бензобак, не работали левый передний и правый задний тормоза, была сломана подвеска передней оси, диски полностью изношены, а выхлопная система повреждена настолько, что грозила возникновением пожара.
В результате около 40 детей поселили в отель. В полиции сообщили, что дети возвращались из Германии в Россию, но не уточнили цель их поездки и конкретный пункт назначения. Кроме того, отмечается, что сопровождавшая детей учительница была недовольна задержкой и назвала обнаруженные поломки «мелкими недостатками».
 Ещё 4 источника 
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