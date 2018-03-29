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На двух участках трассы Пермь — Екатеринбург на неделю отключат освещение
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На двух участках трассы Пермь — Екатеринбург на неделю отключат освещение 

59.ru 15 часов назад
Фото: 59.ru
С 30 марта по 6 апреля два участка дороги Пермь-Екатеринбург останутся без освещения. Неделю там будет проводиться ремонт ЛЭП. Водителям на участках, где можно было разгоняться до 110 километров в час, нужно будет снижать скорость до 90 километров в час.
Ремонтировать будут линии электропередач на участке трассы с 15 по 18 километр — это объезд села Лобаново и с 35 по 38 километр — это объезд села Бершеть. Работы будут вести специалисты Управления федеральных дорог «Прикамье».
— Скорость движения транспортных средств будет ограничена до 90 километров в час, — сообщает ведомство. — Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и призываем водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Саму трассу сейчас ремонтируют с 20 по 27 км от Лобаново до Кояново. Подробнее о планах на дорожный ремонт читайте интервью начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Сергея Царькова.
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