На двух участках трассы Пермь — Екатеринбург на неделю отключат освещение

С 30 марта по 6 апреля два участка дороги Пермь-Екатеринбург останутся без освещения. Неделю там будет проводиться ремонт ЛЭП. Водителям на участках, где можно было разгоняться до 110 километров в час, нужно будет снижать скорость до 90 километров в час.

Ремонтировать будут линии электропередач на участке трассы с 15 по 18 километр — это объезд села Лобаново и с 35 по 38 километр — это объезд села Бершеть. Работы будут вести специалисты Управления федеральных дорог «Прикамье».

— Скорость движения транспортных средств будет ограничена до 90 километров в час, — сообщает ведомство. — Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и призываем водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать эту информацию при планировании маршрута.