Автобус с детьми загорелся под Кемерово

Под Кемерово загорелся автобус с детьми

В Кемеровской области 29 марта загорелся автобус, в котором находились игроки детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Это произошло около 10:00 по московскому времени в Топкинском районе области.

В автобусе находились 11 детей-волейболистов и сопровождающие их взрослые. Все пассажиры вовремя покинули автобус. Никто не пострадал.

По данным источника агентства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. К детям отправили другой автобус.

«Известия» уточняют, что у транспортного средства загорелся мотор, но взрослым удалось справиться с огнем самостоятельно.

В конце прошлой недели в Кемерово произошел пожар, ставший одним из шести крупнейших в России за сто лет. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, сообщалось, что 41 из них — дети.