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Автобус с детьми загорелся под Кемерово
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Под Кемерово загорелся автобус с детьми 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области 29 марта загорелся автобус, в котором находились игроки детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Это произошло около 10:00 по московскому времени в Топкинском районе области.
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В автобусе находились 11 детей-волейболистов и сопровождающие их взрослые. Все пассажиры вовремя покинули автобус. Никто не пострадал.
По данным источника агентства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. К детям отправили другой автобус.
«Известия» уточняют, что у транспортного средства загорелся мотор, но взрослым удалось справиться с огнем самостоятельно.
В конце прошлой недели в Кемерово произошел пожар, ставший одним из шести крупнейших в России за сто лет. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, сообщалось, что 41 из них — дети.
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