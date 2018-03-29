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Молния: Во Франции неизвестный, находясь за рулем автомобиля, попытался совершить нападение на военнослужащих — СМИ
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Молния: Во Франции неизвестный, находясь за рулем автомобиля, попытался совершить нападение на военнослужащих — СМИ 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
нападение на военнослужащих — СМИ
ИА Синьхуа: последние новости
Молния: В румынском Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, реактор остановлен -- РИА Новости Семь человек погибли, пятеро пострадали в результате ДТП на Филиппинах Президент Танзании "шокирован" ДТП, унесшем жизни 26 человек
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