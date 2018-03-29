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Молния: Во Франции неизвестный, находясь за рулем автомобиля, попытался совершить нападение на военнослужащих — СМИ
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Молния: Во Франции неизвестный, находясь за рулем автомобиля, попытался совершить нападение на военнослужащих — СМИ
ИА Синьхуа
34 минуты назад
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нападение на военнослужащих — СМИ
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