В Заволжском районе люди остались без воды из-за прорвавшейся трубы

Сегодня утром из-за прорвавшейся трубы затопило проспект Авиаторов. Фонтан забил возле местного отделения полиции.

— Дорога в воде, пешеходам перейти трудно. Будьте аккуратны, — написали жители района в группе «Заволга-Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

Из-за прорыва трубы без воды осталось здание Заволжского отдела полиции и общежития.

— Произошёл перелом трубы, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сейчас на место разлома ставят муфту. Примерно через час рабочие закончат ремонт, и вода вернётся в оба здания.

Не везет Заволжскому району с трубами. На прошлой неделе из-за серьезной аварии на трубопроводе без отопления остались 200 домов, 16 детских садов, 6 школ и областная больница.