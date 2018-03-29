В Волжском маршрутка протаранила «Матиз»: опубликовано видео

Сегодня, 29 марта, в городе-спутнике Волгограда Волжском произошла авария с участием маршрутного такси № 16С и легковушки. Неуступчивые водители в утренний час перегородили движение на востребованной магистрали.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской сегодня столкнулись маршрутка № 159 и «Дэу-Матиз». По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки нарушил правила и не принял во внимание предупреждающий дорожный знак.

Маршрутка врезалась в «Матиз»