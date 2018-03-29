В Волжском маршрутка протаранила «Матиз»: опубликовано видео 

Сегодня, 29 марта, в городе-спутнике Волгограда Волжском произошла авария с участием маршрутного такси № 16С и легковушки. Неуступчивые водители в утренний час перегородили движение на востребованной магистрали.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской сегодня столкнулись маршрутка № 159 и «Дэу-Матиз». По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки нарушил правила и не принял во внимание предупреждающий дорожный знак.
Маршрутка врезалась в «Матиз»
— Водитель легковушки, видимо, решил, что успеет проскочить перед маршруткой, хотя перед ним был знак «Уступи дорогу», — сообщили V1.ru жители Волжского. — Водитель маршрутки, наверное, не успел его заметить. Вроде, без жертв. Столкновение было не очень сильным.