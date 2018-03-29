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В Воронеже водитель под действием наркотиков сел за руль и сбил пенсионера
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В Воронеже водитель под действием наркотиков сел за руль и сбил пенсионера 

Вести Воронеж 14 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Пешеход получил серьёзные травмы. В Воронеже будут судить 51-летнего водителя, который сел за руль под действием наркотиков и на пешеходном переходе сбил пенсионера. Об этом сегодня, 29 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Авария произошла ещё зимой 2016 года. Вечером 10 декабря воронежец, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля Mazda 6. Когда он оказался на улице Защитников Родины, не уступил дорогу 73-летнему пенсионеру, переходившему дорогу по нерегулируемой «зебре», и сбил его. Как отмечают полицейские, водитель мчался на скорости около 70 — 75 км/ч. В результате аварии пожилой мужчина получил серьёзные травмы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Против автомобилиста завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Лихач полностью признал вину и раскаялся. Также он выплатил компенсацию пострадавшему горожанину и извинился перед ним. Пенсионер его простил. Сейчас расследование дело завершено. Какую ответственность понесёт воронежец — решит суд.
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