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Беспилотники запустят в тестовом режиме
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Беспилотники запустят в тестовом режиме 

РЖД-Партнер 14 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей уже открыт в московском технопарке «Калибр». В мае планируется провести первые тестовые заезды беспилотного грузового транспорта на российских автодорогах. Для беспилотного движения готовится инфраструктура на автотрассах Казань — Набережные Челны и А181 «Скандинавия». Как известно, Росавтодор с 2016 года занимается разработкой и реализацией проекта «Караван», в котором принимают участие финские специалисты, имеющие опыт организации беспилотного движения автомобилей у себя в стране. Другие участники этого проекта — автомобильный гигант КамАЗ — он должен создать модель беспилотного грузовика, а также российские компании — они разрабатывают компьютерную систему с искусственным интеллектом, которая обеспечит безопасность движения.
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