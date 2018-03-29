Беспилотники запустят в тестовом режиме

Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей уже открыт в московском технопарке «Калибр». В мае планируется провести первые тестовые заезды беспилотного грузового транспорта на российских автодорогах. Для беспилотного движения готовится инфраструктура на автотрассах Казань — Набережные Челны и А181 «Скандинавия». Как известно, Росавтодор с 2016 года занимается разработкой и реализацией проекта «Караван», в котором принимают участие финские специалисты, имеющие опыт организации беспилотного движения автомобилей у себя в стране. Другие участники этого проекта — автомобильный гигант КамАЗ — он должен создать модель беспилотного грузовика, а также российские компании — они разрабатывают компьютерную систему с искусственным интеллектом, которая обеспечит безопасность движения.