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Грузовик въехал в «Хонду»: беременную пассажирку увезли на скорой
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Грузовик въехал в «Хонду»: беременную пассажирку увезли на скорой 

ngs.ru 14 часов назад
Фото: ngs.ru
Днём 29 марта с проспекта Дзержинского в Новосибирске беременную увезли на скорой после аварии.
Авария случилась в 15:20 недалеко от сада Дзержинского, рядом с перекрёстком с улицей Ползунова.
«Mitsubishi Canter и Honda Fit двигались по проспекту Дзержинского со стороны села Каменка в сторону Волочаевской. «Хонда» остановилась, пропуская пешехода, грузовик остановиться не успел и совершил столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспаса».
В «Автоспасе» уточнили, что пассажирка в «Хонде» была беременной — после аварии её увезли на скорой.
В декабре 2017 года НГС рассказывал про другую аварию, в которой пострадала беременная пассажирка, — тогда Toyota Mark II влетела в столб на Ипподромской.
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