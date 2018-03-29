Грузовик въехал в «Хонду»: беременную пассажирку увезли на скорой

Днём 29 марта с проспекта Дзержинского в Новосибирске беременную увезли на скорой после аварии.

Авария случилась в 15:20 недалеко от сада Дзержинского, рядом с перекрёстком с улицей Ползунова.

Mitsubishi Canter и Honda Fit двигались по проспекту Дзержинского со стороны села Каменка в сторону Волочаевской. «Хонда» остановилась, пропуская пешехода, грузовик остановиться не успел и совершил столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспаса».

В «Автоспасе» уточнили, что пассажирка в «Хонде» была беременной — после аварии её увезли на скорой.