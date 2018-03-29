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Массовое ДТП у «Галереи Вояж»: у водителя Toyota Camry случился приступ эпилепсии
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Массовое ДТП у «Галереи Вояж»: у водителя Toyota Camry случился приступ эпилепсии 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Сегодня днем, 29 марта, на улице Мориса Тореза возле торгового центра «Галерея Вояж» случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Citroen, Lada Priora, грузовой автомобиль Shacman и Toyota Camry.
— Водителю Toyota Camry — мужчине 1978 года рождения — стало плохо за рулем. У него случился приступ эпилепсии, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Виновник массового дорожно-транспортного происшествия был трезв. Помощь врачей участникам этой аварии не понадобилась.
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