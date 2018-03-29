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В Тюмени женщина провалилась в погребную яму
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В Тюмени женщина провалилась в погребную яму 

72.ru 14 часов назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 28 марта, в Тюмени на улице Нижнетавдинской женщина провалилась в погребную яму. Выбраться самостоятельно она не могла, поэтому стала громко кричать и звать на помощь. В результате спасать тюменку приехали сотрудники ТОСЭР. Они по словам очевидцев, и достали женщину из ямы, а затем на носилках принесли ее к машине скорой помощи. Информацию об этом подтвердили и в ведомстве.
— Вызов на станцию скорой помощи поступил в 20.16, прибытие бригады в 20.36. Пациентка доставлена ОКБ-2. У нее диагностированы переломы, госпитализирована в профильное отделение, — прокомментировала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения.
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