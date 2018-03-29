В Тюмени женщина провалилась в погребную яму

Накануне вечером, 28 марта, в Тюмени на улице Нижнетавдинской женщина провалилась в погребную яму. Выбраться самостоятельно она не могла, поэтому стала громко кричать и звать на помощь. В результате спасать тюменку приехали сотрудники ТОСЭР. Они по словам очевидцев, и достали женщину из ямы, а затем на носилках принесли ее к машине скорой помощи. Информацию об этом подтвердили и в ведомстве.