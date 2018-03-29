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В Тахтамукайском районе произошла авария с участием автобуса
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В Тахтамукайском районе произошла авария с участием автобуса 

АиФ Адыгея 14 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
В среду, 28 марта, около 17.00 часов, в Тахтамукайском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
По предварительным данным, на 19 км автодороги Краснодар-Новороссийск, между населенными пунктами Энем и Яблоновский, столкнулись пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту «Краснодар-Белореченск», а также КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ, 12-ой модели, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
В результате аварии пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства совершения этого ДТП.
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