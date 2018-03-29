В Тахтамукайском районе произошла авария с участием автобуса

В среду, 28 марта, около 17.00 часов, в Тахтамукайском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

По предварительным данным, на 19 км автодороги Краснодар-Новороссийск, между населенными пунктами Энем и Яблоновский, столкнулись пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту «Краснодар-Белореченск», а также КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ , 12-ой модели, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате аварии пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства совершения этого ДТП.