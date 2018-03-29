В Самаре 20-летняя автомобилистка врезалась на Toyota в автобус

В среду, 28 марта, в 11:40, в Самаре, 20-летняя девушка, находившаяся за рулём автомашины Toyota , следуя по улице 11 квартал со стороны Московского шоссе в направлении поселка Мехзавод, по предварительной версии полицейских, не уступила дорогу автобусу Hyundai , под управлением 32-летней женщины, и столкнулась с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир автобуса. Мужчина обратился в медицинское учреждение обратился, где ему врачи оказали помощь и направили домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.