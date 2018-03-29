Прокуратура выясняет причины коммунальной аварии в центре Нижнего Новгорода

фото из архива редакции Прокуратура выясняет причины коммунальной аварии в центре Нижнего НовгородаПо факту аварии на коммунальных сетях, произошедшей 28 марта по улице Невзоровых, прокуратура организовала проверку. Как сообщает ведомство, будут установлены причины аварии, дана оценка действиям организаций, отвечающих за обслуживание сетей водоснабжения, а также своевременности и достаточности принятых мер, направленных на устранение аварии и обеспечение водоснабжения жителей.

В прокуратуре уточнили, что в результате аварии были снижены параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в 243 домах, четырёх школах и пяти детсадах в Нижегородском и Советском районах областного центра. Ранее сообщалось, что более 200 домов остались без отопления и горячей воды.