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В Ленинском районе столкнулись два автобуса
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В Ленинском районе столкнулись два автобуса 

В городе N 14 часов назад
Фото: В городе N
Авария с участием двух автобусов произошла в Ленинском районе вчера, 28 марта. Пассажирке одного из них потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось около 15.00. По предварительным данным, 42-летний водитель «пазика», следующего по маршруту № 76, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛиАЗ № 66. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 22 года. 60-летняя пассажирка «пазика» получила ушибы. В больнице врачи оказали ей помощь, затем отпустили.
Напомним, в Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля.
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