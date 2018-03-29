В Ленинском районе столкнулись два автобуса

Авария с участием двух автобусов произошла в Ленинском районе вчера, 28 марта. Пассажирке одного из них потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось около 15.00. По предварительным данным, 42-летний водитель «пазика», следующего по маршруту № 76, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛиАЗ № 66. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 22 года. 60-летняя пассажирка «пазика» получила ушибы. В больнице врачи оказали ей помощь, затем отпустили.

Напомним, в Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля.