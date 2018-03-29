На Ставрополье госавтоинспекция ввела новый метод профилактики превышения скорости

ЕССЕНТУКИ, 29 марта. / ТАСС /. Новый метод принудительного снижения скорости начали применять сотрудники ГИБДД в Ставропольском крае на федеральной трассе «Кавказ». Как рассказали ТАСС в спецбатальоне ДПС краевого управления ведомства в Ессентуках, два патрульных автомобиля занимают обе полосы проезжей части и едут с максимально разрешенной скоростью.

"Обогнать их невозможно. Этот метод мы применяем на аварийно-опасных участках трассы в определенные часы, когда скорость потока, согласно анализу, наиболее интенсивна", — рассказал командир роты спецбатальона Николай Дроздов

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД, такие меры госавтоинспекция региона вынуждена предпринимать, чтобы снизить количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. В 2018 году произошло 89 таких аварий, в которых 113 человек получили травмы, и еще 13 — погибли, в том числе ребенок.

"Самой аварийной из-за нарушения скорости на сегодняшний день считается автодорога «Кавказ» — в 2017 году здесь произошло 247 ДТП из-за лихачества, в 2018 году — уже более 50", — отметили в отделе. Такая профилактика будет вестись на федеральной трассе до конца октября.