«Людей выбило из машины». Две Audi столкнулись на Родионова под утро

Авария произошла в 3.30, сообщили NN.RU в УГИБДД по Нижегородской области. Две Audi — Q5 и Q7 — столкнулись на улице Родионова, 122.

— У нас есть показания только водителя Audi Q5 , он единственный, кто остался в сознании. Он утверждает, что Q7 выезжала от «Маяка» на красный свет светофора. Как было на самом деле, пока сказать сложно. В любом случае, следователи будут проводить проверку, так как сеть погибший, — рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Игорь Михайлушкин

После столкновения Audi Q7 перелетела через придорожные сугробы и приземлилась далеко от дороги — на припаркованные около частных домов автомобили. При этом машина загорелась, а людей из салона выбило.

— На дороге лежали два человека — один погибший, другой — поломанный, — рассказал полицейский. — Предположительно, погиб водитель.

Пока по сводкам ГИБДД водитель проходит как неустановленное лицо.

Игорь Михайлушкин отметил, что такое жесткое ДТП для города не характерно.

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