Патрульная машина проехала на «красный» и влетела в пешеходов после ДТП. Видео

В Сети появилось видео, на котором патрульная машина проезжает на красный сигнал светофора, попадает в ДТП, после чего влетает в толпу людей на пешеходном переходе. Ролик публикует группа HUE | ХЬЮ в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как патрульная машина BMW M5 без мигалки и сирены проезжает на красный сигнал светофора. В этот момент слева от машины на разрешающий сигнал едет легковушка, которая врезается в BMW.

В результате удара BMW отлетает в сторону светофора, на котором стоит толпа людей. Под колеса попала

65-летняя

женщина. Ей переломало обе ноги.

Примечательно, что после ДТП патрульная машина тут же включила проблесковый маячок. Который, к слову, не дает преимущества на дороге. Включили ли сотрудники сигнал — неизвестно.

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что автомобиль BMW принадлежит Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что ЧП произошло 28 марта на пересечении Перуновского переулка и Новосущевской улицы. Что касается состояния здоровья женщины, то одну ногу ей прооперировали в тот же день, а 29 или 30 марта займутся второй ногой. Отмечается, что перелом очень сложный — бедро фактически придется собирать по кускам.

пресс-службе

ГУ МВД России по Москве не подтвердили «360» ДТП патрульной машины и автомобиля, которое привело к сложным переломам у пожилой гражданки.

Машина не принадлежит нам, нашему ведомству, поэтому мы не можем ничего озвучить

пресс-секретарь

Он отметил, что по указанному адресу не оформлено ни одного ДТП 28 марта. Секретарь обратил внимание, что на автомобили МВД нанесена синяя полоса, на которой значится название округа. Однако на этой машине нет надписей, включая телефон доверия.

Накануне в американском штате Юта дорожного инспектора сбила машина на скользком участке дороги. Автомобиль наехал на сотрудника, прибывшего по вызову для регистрации ДТП. Последствия ЧП попали на видео.