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Челябинца будут судить за смертельное ДТП с пешеходом
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Челябинца будут судить за смертельное ДТП с пешеходом 

АиФ 14 часов назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, из-за чего погиб 21-летний пешеход, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.
По данным следствия, 55-летний мужчина утром 6 ноября 2017 года на автомобиле Chery двигался по автодороге «Меридиан» в Ленинском районе и наехал на молодого человека, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Полученные при этом травмы стали для пешехода смертельными.
«Свою вину обвиняемый признал, пояснив, что двигался с превышением установленной скорости и сбил пешехода по невнимательности», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до 3 лет.
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