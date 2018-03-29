Челябинца будут судить за смертельное ДТП с пешеходом

Житель Челябинска предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, из-за чего погиб 21-летний пешеход, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

По данным следствия, 55-летний мужчина утром 6 ноября 2017 года на автомобиле Chery двигался по автодороге «Меридиан» в Ленинском районе и наехал на молодого человека, пересекавшего проезжую часть по «зебре». Полученные при этом травмы стали для пешехода смертельными.

«Свою вину обвиняемый признал, пояснив, что двигался с превышением установленной скорости и сбил пешехода по невнимательности», — рассказали в прокуратуре

В ведомстве уточнили, что мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до 3 лет.