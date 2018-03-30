Пойманный пьяным за рулем после ДТП и двухчасовой погони замглавы УГИБДД Свердловской области обмывал новое звание, рассказали коллеги

Свердловская полиция разбирает дело замначальника свердловской ГИБДД Александра Юнусова, который в ночь на 29 марта был задержан пьяным за рулем своей машины. В полиции рассказали, что за несколько дней до инцидента он получил повышение по службе — стал полковником.

Как сообщают местные издания, Юнусов вечером в среду на своем автомобиле Citroen C4 не справился с управлением на юге Екатеринбурга и врезался в попутно следовавшую машину Toyota Land Cruiser и затем скрылся с места ДТП. Водитель джипа бросился за ним в погоню, попутно позвонив в ГИБДД. Инспекторы попытались остановить Citroen C4, но водитель им не подчинился. Началась погоня, которая продолжалась около двух часов. Когда нарушителя наконец удалось прижать к обочине, инспекторы увидели, что за рулем сидит их пьяный начальник. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Юнусов будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на два года. Кроме того, полковник будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководитель получит выговор.

При этом Горелых подтвердил информацию о том, что Юнусов недавно получил третью звездочку на погонах подтвердил, пишет

E1.ru "Юнусов обмывал звездочки, много выпил. Когда его, наконец, остановили, он был почти в невменяемом состоянии. Даже удивительно, как он два часа «на автопилоте» гонял по улицам и больше не попал в аварию", — заявил

Ura.ru источник в правоохранительных органах.

В то же время другие коллеги Юнусова отзываются о нем как о хорошем сотруднике, который любил свою работу и был примерным семьянином.