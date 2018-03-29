Замначальника ГИБДД по Свердловской области отказался от медосвидетельствования после ДТП

ТАСС , 29 марта. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Александр Юнусов стал участником ДТП и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло в Екатеринбурге в среду вечером. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen столкнулся с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser. В результате происшествия никто не пострадал", — сообщил собеседник агентства, отметив, что после ДТП Юнусов отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, к ДТП действительно причастен замначальника УГИБДД областного главка МВД

"Представитель областного Управления ГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в его отношении органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей", — сказал Горелых.