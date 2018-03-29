Ответственность таксопарков перед пассажирами застрахуют в обязательном порядке

Ответственность таксопарков за причинение вреда здоровью или имуществу пассажиров застрахуют в обязательном порядке. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Доступность услуги по перевозке легковыми такси для граждан и экономическая выгода этого бизнеса приводит к… непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности граждан», — сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что водители такси часто нарушают Правила дорожного движения, из-за чего такси попадают в ДТП.

«Рынок перевозки пассажиров легковыми такси нуждается в принятии законодательных мер, направленных на введение обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров», — утверждают авторы законопроекта.

Также отмечается, что действие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном» не распространяется на единственный вид транспорта — такси.

При этом все такси, как и любые другие транспортные средства, застрахованы по системе ОСАГО. Страховое возмещение за причинение вреда здоровью пассажира составляет 500 тысяч рублей, в то время как пассажиры автобусов и других видов общественного транспорта получают 2 миллиона рублей компенсации.