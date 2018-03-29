При выезде из Пензы столкнулись «КАМАЗ» и «КИА СИД» 

В Железнодорожном районе Пензы инспекторы выясняют обстоятельства дорожной аварии на трассе. При выезде из города столкнулись «КАМАЗ» и иномарка.
По предварительным данным, 28 марта в 05:40 на 638 километре федеральной трассы М-5 «Урал» проезжую часть не поделили «КАМАЗ-689986», который вел 54-летний водитель, и иномарка «КИА СИД» под управлением 35-летнего мужчины.
«В результате аварии 37-летний пассажир автомобиля «КИА СИД» с травмами был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.