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Уважаемые автомобилисты!
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Уважаемые автомобилисты! 

Управа района Арбат города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Каждый из вас прекрасно знает, насколько тяжелая дорожная ситуация сложилась в Москве. Постоянные пробки, отсутствие мест для парковки и многие другие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно и ежечасно. Хочется напомнить Вам несколько простых правил, которые могут спасти кому-то жизнь:
ВСЕГДА пропускайте специальный транспорт со включенными проблесковыми маячками. Помните, что сотрудники пожарной охраны, полиции и скорой помощи могут спешить на помощь к Вашим близким!
* Не загромождайте своими автомобилями въезды во дворы и подъезды к домам. Не забывайте, что пожарная техника — это не легковые автомобили, и маневрировать между припаркованными автомобилями на тротуарах иногда представляет собой невыполнимую задачу.
Не оставляйте свои автомобили на люках пожарных гидрантов и местах, специально отведенных для стоянки пожарной техники (они обозначены специально нанесенной разметкой на дворовых территориях и подъездах к зданиям).
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