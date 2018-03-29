Грузовик врезался в отбойник и слетел в кювет на трассе под Саратовом

На саратовской трассе грузовик с лопнувшим колесом попал в аварию. ДТП случилось сегодня в Марксовском районе Саратова. Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария случилась в 11:15 на 360 километре автодороги «Самара — Волгоград».

По предварительным данным, водитель, находясь за рулем бортового грузовика с тягачом «Скания», потерял управление. У машины лопнуло колесо и машина резко вильнула. Поэтому ее вынесло на встречную полосу. Грузовик протаранил на полном ходу металлический отбойник и слетел в кювет. На место прибыли экстренные службы, водителя отвезли в больницу врачи «Скорой помощи».