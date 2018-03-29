Отделы ГИБДД Казани меняют адреса и режим работы

ГИБДД Казани меняет адреса и режим работы подразделений, занимающихся регистрацией автомобилей. С 1 апреля зарегистрировать машину можно по следующим адресам:

1. Оренбургский тракт, 5 (телефон 5-333-761) и Тэцевская, 5 (телефон 5-719-311):

понедельник-пятница — с 8:00 до 18:00; суббота и воскресенье — с 8:00 до 17:00.

Обед — с 13:00 до 14:00.

2. Оренбургский тракт, 209, и Сибирский тракт, 52 (телефон 2-303-030):

понедельник — с 14:00 до 20:00; вторник-пятница — с 10:00 до 20:00; суббота и воскресенье — с 9:00 до 18:00.

3. Проспект Победы, 194 (телефон 5-267-526) и Декабристов, 96 (телефон 2-041-676):

понедельник и воскресенье — выходной; вторник-пятница — с 9:00 до 18:00; суббота — с 9:00 до 15:00.

Обед — с 13:00 до 14:00, кроме субботы.

Некоторые услуги ГИБДД можно получить в онлайн-режиме на портале госуслуг РТ.

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