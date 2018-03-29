Двое мужчин госпитализированы после столкновения легковушки с КамАЗом в Лысковском районе

Двое мужчин получили серьезные травмы в аварии, которая произошла вчера, 28 марта, в Лысковском районе. На трассе Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось на 497 километре трассы около десяти часов утра. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля « Лада » не справился с управлением. Машина вылетела на встречку и столкнулась с большегрузом.

В аварии пострадал сам водитель, получивший закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму. Также серьезно ранен его 22-летний пассажир. Оба мужчины в настоящее время находятся в больнице.

Напомним, в Борском районе водитель получил смертельное ранение под колесами собственного автомобиля.