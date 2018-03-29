Ещё
В Рязани разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Рязани разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП 

АиФ Рязань 14 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 23 марта на Московском шоссе автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате происшествия пешеход получил травмы.
АиФ Рязань: последние новости
У рязанской фирмы арестовали за долги автомобиль Mercedes-Benz В Рязани представили пассажирские автобусы нового поколения Массовое ДТП произошло на Куйбышевском шоссе в Рязани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение