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В ГД внесен проект о запрете перевозок такси без обязательного страхования гражданской ответственности
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В ГД внесен проект о запрете перевозок такси без обязательного страхования гражданской ответственности 

Агентство «Москва» 13 часов назад
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому юрлица и индивидуальные предприниматели не смогут осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси без обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу перевозимых ими пассажиров. Соответствующий документ опубликован в парламентской электронной базе.
Законопроект подготовили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), Дмитрий Савельев, Александр Старовойтов, Сергей Жигарев (ЛДПР) и Алексей Журавлев («Партия Родина»).
«Доступность услуги по перевозке легковыми такси для граждан и экономическая выгода этого бизнеса приводит к неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности граждан. Не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, не справляется с управлением транспортным средством и попадает в аварию, причиняя вред пассажиру или ставя его жизнь и здоровье под угрозу», — говорится в пояснительной записке.
При этом, согласно нынешнему законодательству, пострадавший пассажир может надеяться на выплату, не превышающую 500 тыс. руб. В то же время за причинение вреда жизни пассажира при перевозках, осуществляемых, например, автобусом или троллейбусом составляет 2 млн руб.
«Единственный вид транспорта, на который не распространяется действие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» — это легковые такси. Необходимо на законодательном уровне закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси», — следует из пояснительной записки.
В тексте законопроекта указывается, что соответствующий договор заключается с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом «до заключения договора обязательного страхования юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».
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