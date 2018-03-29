В суд направлено дело пьяного водителя, убившего велосипедиста

Прокуратура Орловской области сообщает, что в суд с обвинительным заключением направлено дело жителя Залегощенского района, который стал виновником смертельной аварии.

Мужчина 16 ноября 2017 года на автомобиле «Богдан-2111» ехал по Новосильскому шоссе. В 19:00 в районе дома №18 он допустил наезд на велосипедиста. 51-летний орловец получил тяжелые травмы, был доставлен в реанимацию, где и скончался. Экспертиза показала, что водитель «Богдана» был пьян.

Было возбуждено уголовное дело по части ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).