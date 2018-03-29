Ещё
В суд направлено дело пьяного водителя, убившего велосипедиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В суд направлено дело пьяного водителя, убившего велосипедиста 

РИА 57 7 часов назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Орловской области сообщает, что в суд с обвинительным заключением направлено дело жителя Залегощенского района, который стал виновником смертельной аварии.
Мужчина 16 ноября 2017 года на автомобиле «Богдан-2111» ехал по Новосильскому шоссе. В 19:00 в районе дома №18 он допустил наезд на велосипедиста. 51-летний орловец получил тяжелые травмы, был доставлен в реанимацию, где и скончался. Экспертиза показала, что водитель «Богдана» был пьян.
Было возбуждено уголовное дело по части ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сообщение В суд направлено дело пьяного водителя, убившего велосипедиста появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Опубликовано видео последствий ДТП с плитовозом В Орле на Маслозаводской на ж/д путях застряла фура В Орле на Мостовой «Тойота» протаранила ВАЗ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение